Neuer Foodtruck in Weiler: So überraschend schmeckt Vietnam

Reisnudelsalat und Sandwiches: Familie Nguyêñ bringt mit einem Foodtruck Spezialitäten aus Vietnam nach Weiler. Was Streetfood mit der Kolonialzeit zu tun hat.

18.10.2021 | Stand: 11:06 Uhr

Hast du heute schon gegessen? Sich danach zu erkundigen, gehört in Vietnam zu jedem Gespräch wie die Frage nach dem Befinden, sagt Tuân Nguyêñ: „Essen steht im Zentrum der vietnamesischen Kultur.“ Reisnudelsalat mit frischem Gemüse und Schweinebauch in vietnamesischen Baguettes sollen dieses Gefühl nun auch ins Westallgäu bringen – aus einem Foodtruck heraus.

Long Hai: Stadt in Vietnam als Namensgeber für Foodtruck in Weiler

„Die Idee für den Foodtruck hatte meine Schwägerin“, sagt Tuân Nguyêñ. Zusammen mit Thuy Nguyêñ steht der gebürtige Weilerer seit etwas mehr als einer Woche jeden Tag vor der Firma Leuka in Weiler, wo sein Bruder Båo arbeitet. Ein Mitarbeiter kommt vorbei und holt seine Bestellung ab: Bánh Mì, ein typisch vietnamesisches Sandwich. Nguyêñ sagt: „Viele unserer Kunden kennen die vietnamesische Küche aus dem Urlaub, jetzt bringen wir sie zu den Leuten.“

Authentisch vietnamesisch zu kochen, ist Thuy Nguyêñ besonders wichtig. Sie sagt: „Soßen, Marinaden, Salate, frische Frühlingsrollen, das machen wir alles selbst.“ Ihren Mann Båo Nguyêñ lernte die 33-Jährige beim Kochen kennen, als dieser zu Besuch in Vietnam beim Cateringservice seines Onkels aushalf. Von dort kommt auch der Name des Foodtrucks, erzählt Tuân Nguyêñ: „Long Hai ist die nächste größere Stadt, dort waren wir mit unseren Verwandten immer baden.“

Eltern flüchteten nach dem Vietnamkrieg ins Allgäu

Die beiden Brüder Tuân und Båo Nguyêñ sind in Weiler mit beiden Kulturen aufgewachsen. Nach dem Vietnamkrieg flüchteten ihre Eltern nach Deutschland. Båo war damals erst acht Monate alt. Zuhause habe ihre Mutter oft vietnamesisch gekocht, doch die Möglichkeiten im Deutschland der 1980er-Jahre waren begrenzt. Der gelernte Koch Båo Nguyêñ, 42 Jahre alt, sagt: „So etwas wie Fischsoße gab es damals noch nicht im Supermarkt.“

Auf der Speisekarte von Long Hai finden sich unter den zwölf Gerichten auch Produkte, die man auf den ersten Blick eher mit einem bayerischen Biergarten in Verbindung bringt. „Leberwurst oder Schweinebauch überraschen einige unserer Kunden“, sagt Tuân Nguyêñ. Kombiniert mit Koriander oder eingelegtem Rettich bekommt Altbekanntes einen ganz anderen Geschmack.

Tuân, Båo und Thuy Nguyêñ (von links) verkaufen vietnamesische Spezialitäten in Weiler. Bild: Laura Wiedemann

Foodtruck aus Weiler will Geschmack Vietnams bald auch zu Streetfoodfestivals bringen

Und doch zeugen diese Produkte von einer weniger schönen Zeit in der vietnamesischen Geschichte. Die Franzosen brachten Baguette und Leberwurst mit, als Vietnam von 1862 bis 1954 unter deren Kolonialherrschaft stand. „Damals war dieses Essen den Kolonialherren vorbehalten“, sagt der 35-jährige Tuân Nguyêñ, der Sozialwissenschaften studiert hat. Trotz dieser Unterdrückung fanden die Produkte ihren Weg in die vietnamesische Küche. „Aus schlechten Erfahrungen versuchen die Vietnamesen, etwas Gutes zu machen.“

Auch Komponenten aus der deutschen Küche wollen die drei Nguyêñs in ihrem Foodtruck verwenden. „Saisonale Produkte wie Bärlauch würden zum Beispiel wunderbar zu unseren Speisen passen“, sagt Tuân Nguyêñ. Die vietnamesische Küche lebe von Kontrasten: süß und sauer, scharfe Chilis und milde Gurken, krosses Fleisch und weicher Tofu.

„Nächstes Jahr wollen wir dann auch auf Streetfood-Festivals“, erzählt Tuân Nguyêñ. Für ihn und seine Schwägerin ist der Foodtruck der Einstieg in die Vollzeit-Gastronomie. In den kommenden Monaten wollen sie sich in zuerst einmal in Weiler etablieren – und dann Schritt für Schritt den Geschmack Vietnams ins Westallgäu bringen.

