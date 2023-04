Reithalle in Wangen: Warum das ehrgeiziges Vorhaben gescheitert ist

Statt eines architektonischen Vorzeigeprojekts entsteht ein nüchterner Funktionsbau. Stadt und Planer nennen Gründe – unter anderem das Hochwasser im Ahrtal.

16.04.2023 | Stand: 09:59 Uhr

Sie sollte ein architektonisches Ausrufezeichen werden, die neue Reithalle im Süden Wangens. Weil jedoch die Kosten in schwindelerregende Höhen gestiegen sind, haben Stadtverwaltung und der Reit- und Fahrverein (RFV) als Bauherr mittlerweile die Notbremse gezogen. Statt eines preisgekrönten Gebäudekomplexes soll nun ein Funktionsbau samt separater Maschinenhalle und Stallungen entstehen. So wurde in Wangen ein städtisches Vorzeigeprojekt still und leise beerdigt, das auch Westallgäuer Reiterinnen und Reiter interessiert verfolgen.

