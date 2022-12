Rekordzuwachs bei der Lindenberger Feuerwehr

124 aktive Feuerwehrmänner und -frauen lassen den Kommandanten positiv in die Zukunft schauen. Marcus Schneider von einem „durchschnittlichen Jahr“ 2022.

31.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

2009 hatte die Feuerwehr in Lindenberg gerade noch 73 aktive Mitglieder. Der Brandschutz in der Stadt schien gefährdet. Seither ging es dank verschiedener Werbeaktionen stetig bergauf bei den Mitgliederzahlen. Aber einen Sprung wie 2022 hat die Feuerwehr noch nie erlebt: Von 98 auf 124 ist die Zahl gestiegen. Bei einem Infotag im Frühjahr konnte die Feuerwehr 35 Jugendliche gewinnen. „Und sie sind dabei geblieben“, freute sich Kommandant Marcus Schneider bei der Jahreshauptversammlung.

Schneider sprach denn auch von einem „stattlichen Zuwachs“, nachdem er noch im Sommer von einem Rückgang der Mitgliederzahlen berichtet hatte. Denn zu dem Zeitpunkt blickte er – wegen der Corona-Auflagen mit einigen Monaten Verspätung – auf das Jahr 2021 zurück. Und damals war noch ein Rückgang der Aktiven zu verzeichnen. Zwar sind auch 2022 einige Mitglieder ausgeschieden, und zwar überwiegend, weil sie aus Lindenberg weggezogen sind. Aber der eigene Nachwuchs hat das mehr als ausgeglichen. 39 der 124 Mitglieder sind unter 16 Jahre alt, 43 sind Atemschutzträger und 30 Maschinisten. Insgesamt 5972 Stunden taten Aktive und Jugendliche Dienst: bei Übungen, Lehrgängen und Einsätzen.

118 Einsätze hatte die Feuerwehr Lindenberg 2022

Die Aktiven erlebten in den vergangenen zwölf Monaten ein aus Sicht von Schneider „durchschnittliches Jahr“. 118 Einsätze gab es, darunter ein Dachstuhlbrand am Nadenberg. Über dessen Verlauf ist der Kommandant durchaus stolz, denn: Es sei der Verdienst der Lindenberger Feuerwehrler, dass dabei die Rettung des Wohnhauses ohne Wasserschaden in den unteren Geschossen gelang. Schneider und sein Stellvertreter Andreas Gsell erinnerten aber auch an die Rauchentwicklung im TSZ-Heim Anfang Mai, den Einsatz nach dem Hagelunwetter in Weiler an Pfingsten und an kleine re Einsätze wie eine Katzen-Rettung von Bäumen.

Vor allem aber: „29 Menschen haben wir aus einer akuten Gefahrensituation gerettet“, berichtete Schneider. Immer häufiger seien Türöffnungen erforderlich, für die sich die Feuerwehr gut ausgerüstet hat. Noch vor zehn Jahren spielten sie im Feuerwehr-Alltag kaum eine Rolle. Schneider bemängelte jedoch, dass hierfür von der Leitstelle in Kempten jeweils ein „Vollalarm“ ausgelöst werde, was das Ausrücken von bis zu 20 Einsatzkräften mit zwei Fahrzeugen zur Folge habe. Vor Ort reiche dann aber der Einsatz von zwei bis vier Aktiven. Er werde das abklären, kündigte Kreisbrandrat Wolfgang Endres an, denn andernorts erfolge nur die Alarmierung einer Löschgruppe.

Was passiert bei einem Blackout in Lindenberg?

Vergleichsweise gut sieht Endres den Landkreis auf einen möglichen „Blackout“, also die längerfristige Unterbrechung der Stromversorgung, vorbereitet. Hierbei spielten die Wehren „eine zentrale Rolle,“ bestätigte auch der Leiter der Lindenberger Polizeiinspektion, Thomas Hüttinger. Er dankte ebenso für die Unterstützung der Feuerwehr bei Einsätzen wie BRK-Kreisgeschäftsführer Roman Gaißer. Letzterer betonte das gute Miteinander: „Es ist toll, wenn beim Einsatz jemand von Euch von hinten auf die Schulter klopft und fragt, wie man helfen kann“.

2023 soll es, nach mehreren Verzögerungen, zum Neubau der Atemschutzübungsstrecke auf dem Dach des Lindenberger Feuerwehrhauses kommen, kündigte Bürgermeister Eric Ballerstedt an. Verantwortlich dafür sei der Landkreis. Wichtig sei, „dass wir dafür Handwerker finden“.

