Der Reptilienzoo Scheidegg kehrt aus der Winterpause zurück

Immer ein guter Ausflugstipp: Im Reptilienzoo Scheidegg hat die Saison 2022 begonnen. Welche exotischen Tiere dort leben und was Besucher beachten müssen.

05.02.2022 | Stand: 05:49 Uhr

Die zweimonatige Winterpause ist vorbei. Der Reptilienzoo Scheidegg startet in die neue Saison 2022. „Den Krokodilen wurden die Zähne poliert, die Kobras mit neuer Farbe lackiert und zu guter Letzt wurden die Pythons etwas gestreckt, damit sie noch größer sind“, sagt Betreiber Udo Hagen augenzwinkernd.

Denn natürlich ist diese Aussage nicht ernst gemeint. Getan hat sich in den letzten Wochen aber dennoch ein bisschen was in dem beliebten Ausflugsziel. Auch neue Tiere sind hinzugekommen.

Der Reptilionzoo Scheidegg zählt 150 Tiere

Im Reptilienzoo Scheidegg sind auf über 200 Quadratmetern Ausstellungsfläche rund 150 Tiere zu sehen. Sie leben in 50 naturgetreu eingerichteten Terrarien. Zu sehen sind unter anderem Würgeschlangen wie Boas und Pythons, verschiedene Giftschlangen wie Kobras und Mambas sowie Klapperschlangen.

Hinzu kommen verschiedene Echsen und Vogelspinnen. Und nicht zu vergessen die Krokodile. Das Stumpfkrokodil stammt eigentlich aus West- und Zentralafrika und ist in Deutschland in nur rund 20 Zoos zu sehen.

Im Außenbereich leben Europäische Sumpfschildkröten – die einzige Schildkrötenart, die in Deutschland heimisch ist. Für den Freiluftbereich ist es aber noch zu kalt. Doch auch hier wird sich in den nächsten Wochen noch etwas tun.

Der Reptilienzoo Scheidegg befindet sich im Ortsteil Gretenmühle

Den Zoo im Ortsteil Gretenmühle gibt es seit 1973. Udo Hagen hat ihn im Juli 2007 übernommen. Der Österreicher betreibt ihn zusammen mit seiner Partnerin Rebecca Jussel.

Aktuell gilt für Besucher laut Hagen die 2G-Regel sowie eine Maskenpflicht (FFP-Masken).

Öffnungszeiten im Reptilenzoo Scheidegg