Einzigartig in Europa: Diese seltene Giftschlange lebt jetzt im Reptilienzoo Scheidegg

Schwarz, giftig, selten: Im Reptilienzoo in Scheidegg ist eine neue Schlange zu sehen. Was die Besucher zum Start in die Saison 2023 sonst noch wissen müssen.

03.02.2023 | Stand: 05:17 Uhr

Die Schwarze Speikobra ist eine Rarität. In Europa gibt es laut Udo Hagen nur einen einzigen Zoo, der diese Art hält – nämlich seiner. Die aus Afrika stammende Giftschlange ist der prominenteste Neuzugang im Reptilienzoo Scheidegg, der nach der zweimonatigen Winterpause an diesem Samstag (4. Februar) wieder seine Türen öffnet.

Im Reptilienzoo Scheidegg ist eine Schwarze Speikobra zu sehen

Die Schwarze Speikobra ist eine seltene Unterart der Zebraspeikobra. Sie gehört zur Familie der Giftnattern und lebt ursprünglich im Gebiet östlich von Kapstadt und im Namaqualand (eine Region in Südafrika und Namibia). Ihr natürliches Habitat sind Wüsten und karge Landschaften. Ihr Gift verursacht Schwellungen, starke Schmerzen und Gewebeschäden.

Die Schwarze Speikobra ist in der Saison 2023 neu im Reptilienzoo Scheidegg zu sehen. Bild: Udo Hagen

(Lesen Sie auch: Sonnenreichster Ort Bayerns: Wo Scheidegg im Ranking 2022 gelandet ist)

„Über Bissunfälle mit dieser Art ist jedoch kaum was bekannt, da es sich um eine sehr selten anzutreffende und schnelle Giftschlange handelt“, sagt Hagen und ergänzt: „Wie alle Schlagen beißt auch sie nur zu, wenn sie sich bedroht fühlt oder auf der Jagd ist.“ Die Besucher im Reptilienzoo in Scheidegg müssen natürlich keine Angst haben. Das Speikobra-Pärchen, das dort eingezogen ist, lebt gut gesichert in einem von rund 50 Terrarien.

Betreiber Udo Hagen ist seit 2007 im Reptilienzoo Scheidegg

Udo Hagen betreibt das Ausflugsziel im Ortsteil Gretenmühle seit Juli 2007 zusammen mit seiner Partnerin Rebecca Jussel. Die beiden Vorarlberger beherbergen im Reptilienzoo rund 200 Tiere wie Gift- und Würgeschlangen, Spinnen, Echsen oder Kröten.

Einige davon sind selten: Das Stumpfkrokodil zum Beispiel ist in Deutschland in nur rund 20 Zoos zu sehen. Zu den kuriosen Bewohnern gehört die Coloradokröte, die über ihre Drüsen ein Gift absondert, das auf den Menschen eine berauschende Wirkung hat. Die Hippies in den USA haben sie in den 70ern deshalb häufig abgeleckt. „Man nennt sie auch LSD-Kröte“, sagt Hagen.

Weitere neue Bewohner werden in dem beliebten Ausflugsziel im Landkreis Lindau bald folgen: Ende Februar oder Anfang März soll eine Terrarienwand für Jungtiere aufgestellt werden.

(Lesen Sie auch: Wasserfälle, Skywalk und Reptilienzoo - Das hat die Martkgemeinde Scheidegg alles zu bieten)

Die Schildkröten und Kreuzottern im Außenbereich befinden sich derzeit noch in der Winterruhe. Sobald es wärmer wird, können aber auch sie bestaunt werden. Dann wird auch der Spielplatz in Betrieb genommen, der im vergangenen Jahr als zusätzliche Attraktion errichtet worden ist.