Das Landgericht Kempten beschäftigt sich die Tage erneut mit der brutalen Tat in Lindau. Wie die Sachverständigen den Angeklagten einschätzen.

12.05.2021 | Stand: 12:31 Uhr

Es ist sicher einer der komplexesten Kriminalfälle, die es in Lindau je gegeben hat. In der Nacht zum 9. März 2017 stand das ehemalige Bahnwärterhäuschen im Stadtteil Zech in Flammen. Die Feuerwehr fand später in dem Haus die Leiche eines 76-jährigen Rentners. Kurz darauf stellte sich heraus, dass der Mann schon vor dem Brand erwürgt wurde.