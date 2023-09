Reitverein richtet großes Reitturnier auf dem Ihlingshof in Oberreute aus

Die RFG Oberreute-Ihlingshof veranstaltet Spring- und Dressurprüfungen bis zur Klasse A. Der Wettkampf am 16. September ist im Landkreis Lindau einzigartig.

Hier können sich sportlich ambitionierte Reiterinnen und Reiter messen. Die RFG Oberreute-Ihlingshof veranstaltet am 16. September einen Reitertag – und erwartet rund 100 Teilnehmer. Es ist momentan der einzige Wettkampf in dieser Größe im Landkreis Lindau. Geboten werden Spring- und Dressurprüfungen bis zur Klasse A.

Die Pferde und Reiter zeigen an diesem Samstag bereits ab 7.30 Uhr in der Halle der Reitschule Schwärzler, die mittlerweile mit einem professionellen Sand-Textilgemisch ausgestattet ist, nach den offiziellen WBO-Turnierregeln, was sie können.

Christiane Maier-Schwärzler aus Oberreute ist Pferdewirtschaftsmeisterin

Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des PSK Oberschwaben und des Kreisreiterverbands OA-LI. Anmeldungen sind noch möglich. „Das Turnier soll gerade allen Anfängern, ob im Kindesalter, jugendlich oder erwachsen, die Möglichkeit bieten, Wettkampfluft zu schnuppern und sich in ihrem Sport mit anderen zu messen“, erklärt Christiane Maier-Schwärzler.

Die ausgebildete Pferdewirtschaftsmeisterin hat die Reitanlage samt Reitschule ihrer Eltern in Oberreute-Ihlingshof seit kurzem übernommen und ist stellvertretende Vorsitzende der 130 Mitglieder zählenden Reit- und Fahrgemeinschaft (RFG).

Ihr liegt es am Herzen, den klassischen Reitsport in der Region auszubauen. „Wir freuen uns sehr, dass schon viele Anmeldungen aus benachbarten Vereinen in Isny, Wangen Ravensburg und Altusried eingegangen sind“, sagt sie.

Den ganzen Tag über finden verschiedene Wettbewerbe statt – von Führzügel über Dressur- und Springprüfungen der Klasse A. Auf eine Wettkampfklasse freut sich Vorsitzender Reinhold Schwärzler wieder ganz besonders: „Beim Führzügel-Wettbewerb dürfen Kinder ab vier Jahren starten und für sie gibt es eine eigene Kostümwertung mit Prämierung. Da haben sich die Kinder im letzten Jahr richtig ins Zeug gelegt und sogar die Pferde kostümiert“, erinnert sich der langjährige Vereinschef.

Er ist stolz, dass seine Tochter Christiane ihre berufliche Qualifikation und ihrer Erfahrung nun in der elterlichen Reitanlage einbringt. „Mit ihr kommt neuer Schwung – und vor allem viele neue Pferde und Reiter zu uns an den Ihlingshof.“

Auf dem Ihlingshof sind zwei neue Ställe entstanden

Tatsächlich hat sich der Hof bereits baulich verändert: zwei neue Ställe mit Platz für elf Pferde sind entstanden – und derzeit wird der ehemalige Kuhstall zu Pferdeboxen umgebaut. Aktuell leben 34 Pferde auf dem Hof.

Die Hauptarbeit von Christiane Maier-Schwärzler ist die Ausbildung von Pferden. Bayernweit vertrauen Pferdebesitzer ihre Tiere für eine gewisse Zeit der jungen Frau aus Oberreute an, um sie bei ihr ausbilden oder eingeschlichene Fehler korrigieren zu lassen. „Auch Einsteller von weiter her fühlen sich bei uns wohl, da ich die Pferde trainiere, wenn die Besitzer nicht täglich kommen können.“

Auf den Reitertag am 16. September freut sich das Vater-Tochter-Duo sehr. Mit tatkräftiger Unterstützung der Mitglieder lädt an diesem Tag nicht nur der sportliche Wettkampf zu einem Besuch ein. Die bewirtete Veranstaltung ist auch eine Art Tag der offenen Tür – sodass Besucher auch einfach mal einen Blick in die Reitanlage werfen dürfen.