Richtfest bei Schmid in Simmerberg: Neue Halle wird deutlich teurer

Ende des Jahres soll der Bau der neuen Halle abgeschlossen sein – warum die Schmid GmbH dann mit der Infrastrukturentwicklung aber noch nicht fertig ist.

01.07.2023 | Stand: 15:49 Uhr

„Die Firma Schmid die packt’s an, damit man in Zukunft auch gut arbeiten kann“ – nicht nur im Richtspruch der Handwerker Tobias Pletschacher und Florian Dauer bekam die Simmerberger Schmid GmbH am Freitag beim Richtfest der neuen Fertigungshalle Glückwünsche und warme Worte. Die brachten auch Landrat Elmar Stegmann und Bürgermeister Tobias Paintner mit. „Ihr repräsentiert das Allgäu und Simmerberg“ – und das weit über die Grenzen des Landkreises Lindau hinaus, sagte Letzterer. Für die Kommune seien solche Unternehmen wichtig, weil sie Arbeitsplätze schafften und Gewerbesteuern in die Kasse spülten. Der Landrat lobte den Betrieb für seinen Mut, in Zeiten der Inflation trotzdem eine Investition in Millionenhöhe zu tätigen.

