Risiko auf dem Schulweg: Wenn Eltern Kinder in Gefahr bringen

An der Grundschule in Lindenberg geht es morgens und mittags oft chaotisch zu. Was die Stadt gegen Elterntaxis unternehmen möchte.

28.02.2023 | Stand: 17:53 Uhr

Für Josef Kraft ist die Lage „frustrierend“. Damit meint der CSU-Stadtrat die Lage an der Grundschule in Lindenberg. Dort sorgen Eltern, die ihre Kinder direkt vor der Tür absetzen beziehungsweise abholen, für einen untragbaren Zustand. Das sehen auch andere Räte so. Bürgermeister Eric Ballerstedt sprach jetzt im Stadtrat von einer „Riesengefahr für die Kinder“.

