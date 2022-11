Die Hochgrat Textil GmbH zieht keine vier Jahre nach der Gründung des Unternehmens zum dritten Mal in größere Räume um. Was ihr Erfolgsrezept ist.

05.11.2022 | Stand: 10:07 Uhr

Existenzgründer haben es schwer. Mehr als 80 Prozent der StartUps scheitern in den ersten drei Jahren. Die Hochgrat Textil GmbH gehört nicht dazu. Sie hat die Anfangsjahre gut überstanden und wächst aus eigener Kraft. Gerade eben ist das Unternehmen mit ihrer Marke Robin von Hergensweiler in doppelt so große Räume nach Eglofstal gezogen. Dort bietet sie am 12. November von 11 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür an. „Wir wollen transparent sein“, sagt Adrian Riedle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.