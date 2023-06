Wo es in Röthenbach künftig E-Autos zum Ausleihen gibt

Die Gemeinde Röthenbach hat sich für einen Stellplatz für das E-Car-Sharing entschieden. Was geboten wird und welche Kosten anfallen.

10.06.2023 | Stand: 18:02 Uhr

Ein Elektroauto ausleihen und es an einem anderen Standort einfach wieder abstellen – das wird künftig auch in Röthenbach möglich sein. Am Bahnhof in Oberhäuser soll ein Stellplatz für E-Car-Sharing entstehen. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Die Gemeinde arbeitet dafür mit der Firma Deer zusammen, einem Tochterunternehmen der Energie Calw GmbH.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.