Retter der Saison: Das sind die neuen Kiosk-Betreiber in Röthenbach

In letzter Minute findet die Gemeinde ein neues Pächter-Ehepaar für den Kiosk. Was sie konkret planen.

06.05.2023 | Stand: 11:57 Uhr

Ein Sommer im Freibad ohne einen Pächter für den Kiosk? Für Röthenbachs Bürgermeister Stephan Höß war das unvorstellbar. Doch genau dieses Szenario drohte, nachdem der bisherige Pächter den Vertrag aufgrund von Personalmangels nicht verlängert hatte. In quasi letzter Minute ist Höß nun fündig geworden: Özgür und Nermin Aydin aus Lindau übernehmen den Kiosk.

Neuer Pächter kommt über Zeitungsartikel auf Kiosk-Job

Auch unsere Zeitung hatte über den drohenden Freibadsommer ohne Kioskbetreiber berichtet. Diesen Artikel las Özgür Aydin (39) im sozialen Netzwerk Facebook und fühlte sich angesprochen. Der gebürtige Lindenberger mit türkischen Wurzeln lebt zwar seit vielen Jahren in Lindau, fühlt sich dem Westallgäu aber immer noch verbunden. In Lindau ist er bei der Firma Liebherr-Electronics beschäftigt und dort seit zwei Jahren stellvertretender Betriebsratsvorsitzender. Zuvor war er zwölf Jahre als Betriebsleiter in der Produktion tätig.

Ehepaar möchte wieder ins Berufsleben einsteigen

Eine Verbindung zur Gastronomie ist in seinem bisherigen Lebenslauf nicht zu finden. Aber Freunden, die eine Freibadgastronomie am Bodensee gepachtet haben, konnte er mehrfach über die Schulter schauen und dachte schon dabei, dass „mich das auch reizt“, wie er sagt. Entscheidend für ihn war aber, dass seine Frau Nermin (37) wieder ins Berufsleben einsteigen wollte, nachdem sie in den letzten Jahren für die drei gemeinsamen Kinder verantwortlich war.

(Lesen Sie auch: Vorfreude auf den Sommer: Diese Freibäder öffnen bald im Allgäu)

Sie ist es denn auch, die die Gäste im Röthenbacher Freibad in den nächsten Monaten in erster Linie antreffen werden. Denn Özgür Aydin ist wochentags weiter in Lindau tätig. An besonders besucherstarken Tagen kommt er am Abend aber ebenso nach Röthenbach wie am Wochenende. „Auch meinen Jahresurlaub habe ich umgelegt“, sagt er voller Euphorie.

Kleine Preiserhöhungen für Freibadkiosk in Röthenbach

Die Gespräche mit Lieferanten haben die Aydins bereits aufgenommen. Das Angebot, das von Curry-wurst mit Pommes über Eis bis hin zu kalten Getränken reicht, wollen sie nicht wesentlich ändern. Kleine Preiserhöhungen gegenüber der Vorsaison lassen sich aufgrund der Kostensteigerungen aber nicht umgehen, kündigen sie an. Ansprechen will das Ehepaar nicht nur die bis zu 400 Badegäste, die bei schönem Wetter das Freibad besuchen. Verstärkt nutzen wollen sie auch den Terrassenbereich vor der Eingangsschranke. Dort wollen sie Sportler, Wanderer und Radfahrer bewirten und auch Werbung dafür machen.

(Lesen Sie auch: Röthenbach verzeichnet Rekordrücklage: Wofür ein Großteil rasch ausgegeben wird)

„Wir haben voll Lust drauf“, sagen beide. Und sie haben ihrem Kiosk mit „Sunside“ („Sonnenseite“) bereits einen Namen gegeben und sich die passenden T-Shirts anfertigen lassen. Auf der Suche sind sie noch nach personeller Verstärkung für die Nachmittage. „Hier suchen wir noch Aushilfen“, sagt Özgür Aydin.