Diskussion über Energie im Gemeinderat. Ein Nahwärmenetz soll es nicht geben. In einem Bereich wünscht sich der Bürgermeister mehr Flexibilität vom Staat.

07.09.2022 | Stand: 20:35 Uhr

Vor dem Hintergrund von drohendem Gas- und Strommangel sowie steigenden Preisen in diesem Bereich hat sich der Gemeinderat Röthenbach mit Energiethemen beschäftigt – und eine erste konkrete Entscheidung getroffen. Denn zwischen 23 und 5 Uhr soll es künftig dunkel sein im Ort. Der Rat beschloss, in dieser Zeit die Straßenlaternen auszuschalten. Das ist bislang nur in einzelnen Ortsteilen der Fall.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.