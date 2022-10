Rolf Reithmeier aus Lindenberg erhält eine hohe Auszeichnung

Die Stadt ehrt Rolf Reithmeier mit dem Kulturpreis. Er führt seit 23 Jahren das Volkstheater und hält die Theaterbegeisterung in Lindenberg am Leben.

30.10.2022 | Stand: 17:50 Uhr

Rolf Reithmeier gehört zu den Menschen, die um ihr Tun kein großes Aufheben machen. Dabei wäre vieles im Lindenberger Theaterleben ohne ihn nicht möglich. Dafür hat die Stadt ihm jetzt den mit 1500 Euro dotierten Kulturpreis verliehen. Damit honoriert sie „viel Arbeit aber auch viel Leidenschaft“, wie es Kulturreferentin Hannelore Windhaber bei der Eröffnung der Westallgäuer Kunstausstellung formulierte.

Die Seele des Volkstheaters in Lindenberg

Rolf Reithmeier ist so etwas wie der Vater des Volkstheaters. Seit 1999 leitet er den Verein. Er ist Organisator, Motivator und helfende Hand. Er ist die gute Seele des Volkstheaters. Damit sorgt er dafür, die Tradition des Theaters in der Stadt zu erhalten.

Die Leidenschaft, mit der er sich um das Volkstheater kümmert, wurde Rolf Reithmeier quasi in die Wiege gelegt. Er wurde in eine „theateraffine Familie hineingeboren“ (Windhaber). Der Großvater war Theaterfriseur, sein Vater, der 1949 als Friseurmeister aus Niederbayern nach Lindenberg kam, Schauspieler und Maskenbildner.

In Lindenberg gibt es auch ein Kindertheater

1999 hat Reithmeier den Vorsitz des Volkstheaters übernommen. In 23 Jahren hat er viel bewirkt – unter anderem baute er zusammen mit Elisabeth Braun das Kindertheater Krambambuli auf. Immer wieder stand und steht der 72-Jährige auch selber auf der Bühne, zuletzt vor wenigen Tagen in einem Einakter bei der 100-Jahr-Feier des Volkstheaters. In das Jubiläum habe er „viel Herzblut und Zeit investiert“, sagte Windhaber. Das Kindertheater der Grundschule, Krambambuli und gleich fünf Theatervereine standen bei der Feier gemeinsam mit dem Volkstheater auf der Bühne.

Beruflich hatte Reithmeier nichts mit Theater zu tun, schilderte Windhaber: Er studierte in Würzburg, war an der Fachakademie für Sozialpädagogik, unterrichtete Sozialkunde an der Kranken- und Pflegeschule, wollte zwischendurch mal Diakon werden, unterrichte dann Deutsch für Erwachsene bei Spätaussiedlern und ging später als Leiter an die Blindeninstitutsstiftung nach München. Die Anstellungen seien eine gute Schule für die Vereinsführung gewesen, gab Windhaber eine Einschätzung des Preisträgers wider. Die Bühne überlässt Rolf Reithmeier gerne anderen. Er rückt lieber seine Mitstreiter in den Vordergrund, als über sein Engagement zu sprechen. „Er berichtet nicht von seinen Verdiensten, er stellt die weit über 400 Menschen in den Mittelpunkt, die in den letzten 100 Jahren vor auf und hinter der Bühne gewirkt haben“, beschrieb Windhaber den Preisträger.

Rolf Reithmeier zeigt sich bescheiden - und erhält viel Applaus

Lesen Sie auch

Ein Theater feiert 100. Geburtstag Im Lindenberger Löwensaal

Bescheiden zeigte sich Rolf Reithmeier auch, nachdem er von Bürgermeister Eric Ballerstedt den Kulturpreis erhalten hatte. Der „ist eigentlich viel zu groß für mich“, sagte der 72-Jährige. Reithmeier lenkte in seiner kurzen Rede, für die er viel Beifall erhielt, den Blick auf die Arbeit, die in den Vereinen geleistet wird. Bei Trachtlern, Musikern, Sportlern oder der Wasserwacht beispielsweise geschehe eine Form von Kultur. „Junge Menschen lernen dort, wie man miteinander umgeht, wie man friedfertig sein kann“, sagte Reithmeier. „Sie bieten eine Kultur des Miteinanders.“

Lesen Sie auch: