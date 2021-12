Weilers Bürgermeister Tobias Paintner hat vor dem Rathaus um die Hand seiner Freundin Rebecca Schmalzl angehalten. Dazu hat er die Frage an das gegenüberliegende Gotteshaus projizieren lassen.

17.12.2021 | Stand: 19:55 Uhr

Große weiß leuchtende Buchstaben prangten am Donnerstagabend an der Wand der Kirche St. Blasius in Weiler: „Rebecca, willst du mich heiraten?“ Vor dem Rathaus lag ein roter Teppich, ein paar Kerzen brannten. Etwas ganz Besonderes hat sich Weilers Bürgermeister Tobias Paintner einfallen lassen, als er um die Hand seiner Freundin Rebecca Schmalzl angehalten hat. Durch Zufall hat unsere Redaktion von der romantischen Aktion des Rathauschefs erfahren.