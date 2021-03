Rotes Kreuz bietet wieder Erste-Hilfe-Kurse im Westallgäu an

Die Ausbildung in Lindenberg wird anerkannt für Führerschein, Ersthelfer im Betrieb und Übungsleiter im Sport. Wieso das BRK die Teilnehmerzahl reduziert hat.

01.03.2021 | Stand: 07:07 Uhr

Nach einer drei Monate dauernden Corona bedingter Zwangspause bietet das Bayerische Rote Kreuz im März wieder Erste-Hilfe-Ausbildungen im Landkreis Lindau an. Diese finden im Rotkreuzhaus Lindenberg statt.

FFP2-Maske ist beim Erste-Hilfe-Kurs Pflicht

Die Teilnehmerplätze je Lehrgang sind laut Ausbildungsleiter Jürgen Reich deutlich reduziert, um den Mindestabstand zu gewährleisten. Das Tragen einer FFP2-Maske ist Pflicht.

Es werden auch nicht alle, früher üblichen praktischen Maßnahmen durchgeführt, sondern diese auf eine vernünftiges, abstandsgerechtes Maß reduziert.

Die neue Unterrichtseinheiten dauernde Erste-Hilfe-Ausbildung wird für den Erwerb aller Führerscheinklassen benötigt und ist auch als Grundausbildung Ersthelfer in Betrieben anerkannt. Ebenso entspricht der Lehrgang den Anforderungen für angehende Sportübungsleiter.

Teilnehmer lernen lebensrettende Maßnahmen

In einem Erste Hilfe-Lehrgang erlernen die Teilnehmer alles, was sie zur Rettung eines bedrohten Lebens wissen und können müssen, aber auch vieles über die Versorgung bei kleineren Notfällen. Zu den wichtigen Bestandteilen des Lehrganges zählen unter anderem:

Verhalten bei Verkehrsunfällen,

Wundversorgung und Blutstillung,

Bewusstlosigkeit,

Helmabnahme,

akute Erkrankungen,

Atemstörungen bis hin zum Kreislaufstillstand

Herz-Lungen-Wiederbelebung mit praktischen Übungen

Umgang mit dem Defibrillator

Nach Abschluss des Kurses bekommen die Teilnehmer eine Bescheinigung. Im März wird an jedem Wochenende und auch in den Osterferien Kurse angeboten. Die Teilnahmegebühr ist bei Lehrgangsbeginn in bar zu bezahlen.

Termine und die Anmeldemöglichkeiten finden sich im Internet auf www.brk-lindau.de unter der Rubrik „Kurse“. Anmeldung ist auch telefonisch möglich beim BRK Lindau unter (08382) 2770-12.