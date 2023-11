Unbekannter raubt Geschäft in Weißensberg aus

In Weißensberg hat ein Unbekannter ein Geschäft ausgeraubt und die Verkäuferin mit einem Pfefferspray verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

16.11.2023 | Stand: 15:52 Uhr

Am Donerstag hat ein unbekannter Mann gegen 17.45 Uhr ein Lebensmittel- und Lottogeschäft im Weißensberger Ortsteil Rothkreuz (Kreis Lindau) ausgeraubt. Laut Polizei sprühte er einer Verkäuferin Pfefferspray ins Gesicht und stahl anschließend mehrere Geldtaschen mit Bargeld.

Die Verkäuferin war zu dem Zeitpunkt alleine im Laden. Der Unbekannte gab vor, Lebensmittel kaufen zu wollen und lenkte die Frau so ab. In einem unbeobachteten Moment sprühte er der Frau das Pfefferspray ins Gesicht. Sie ging daraufhin in die hinteren Räume des Geschäfts, um sich das Mittel aus den Augen zu wischen.

Zeugen nach Raub in Weißensberg gesucht

Der Täter nutzte die Gelegenheit und griff über den Tresen nach einer Tasche. In dieser befand sich allerdings kein Geld. Anschließend nahm er mehrere Geldtaschen mit Bargeld aus einer Schublade. Mit der Beute verließ er den Laden und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Verkäuferin rief sofort die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten keinen Tatverdächtigen schnappen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die zur Tatzeit in Weißensberg etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 08382/9100 bei der Polizei Lindau melden.

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.