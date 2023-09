Rotkreuzklinik braucht weiter Unterstützung

Das Krankenhaus in Lindenberg lässt sich nicht wirtschaftlich betreiben. Die Trägerin will aber an dem Standort im Westallgäu festhalten. Das ist der Stand der Dinge.

30.08.2023 | Stand: 19:22 Uhr

In Sachen Rotkreuzklinik in Lindenberg gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Das Krankenhaus lässt sich nach Ansicht von Dr. Mark Boddenberg nicht wirtschaftlich betreiben. Der Betrieb könne nur mit „weiterer Unterstützung der Schwesternschaft“ aufrechterhalten werden, so der Generalbevollmächtigte auf Anfrage. Dazu sei die Schwesternschaft aber bereit. „Sie hält am Standort fest“, sagt Boddenberg. Er soll jetzt ein Konzept erarbeiten, wie die Klinik in den nächsten Jahren aussehen kann. Tragen soll es zwei bis vier Jahre.

