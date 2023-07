„Es ist fast 5 nach 12!“: Ärzte im Westallgäu wenden sich an den Landrat

Das Gesundheitsnetz Westallgäu zweifelt am Weiterbestand des Krankenhauses Lindenberg und geht an die Öffentlichkeit. Was die Mediziner vom Landrat erwarten.

25.07.2023 | Stand: 17:52 Uhr

„Es ist nicht mehr 5 vor 12, sondern fast 5 nach 12!“ Das schreibt Dr. Franz-Joseph Sauer über die Situation der wohnortnahen stationären Versorgung der Westallgäuer Patientinnen und Patienten. Als Vorsitzender des Gesundheitsnetzes Westallgäu hat er sich in einem offenen Brief an Landrat Elmar Stegmann gewandt. Seine Bitte: „Tun Sie alles Machbare, dass die Krankenhausversorgung im oberen Kreisgebiet eine reelle Chance hat.“

