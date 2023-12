Rotkreuzklinik Lindenberg: Antrag in Sachen Notfallversorgung geplant

Krankenhaus Lindenberg in Not: Die Stadt kündigt einen entsprechenden Vorstoß für die nächste Sitzung des Kreistags an.

01.12.2023 | Stand: 08:16 Uhr

Der Kreistag wird in seiner nächsten Sitzung einen Antrag in Sachen Rotkreuzklinik auf den Tisch bekommen. Darin wird es um die Notfallversorgung im Westallgäu gehen. Das jedenfalls hat die Stadt Lindenberg am Donnerstagmittag in einer Pressemitteilung angekündigt.

