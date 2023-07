Rotkreuzklinik Lindenberg in Not: So ist die Lage bei anderen Krankenhäusern

Das Krankenhaus in Lindenberg steckt in der Krise. Nicht viel besser ist die Lage in anderen Häusern in der Region. Ein Träger zieht die Notbremse.

26.07.2023 | Stand: 20:32 Uhr

Die Häuser sind verschieden groß und haben unterschiedliche Schwerpunkte – eins aber haben alle gemeinsam: Sie schreiben, wie auch die Rotkreuzklinik in Lindenberg, Verluste, überwiegend in Millionenhöhe. Und das teils seit vielen Jahren. Die Rede ist von den Kliniken in der Region. Das gilt auch für die Lindauer GmbH von Asklepios. Ein Überblick.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.