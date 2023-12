Rotkreuzklinik Lindenberg: Notfallversorgung soll weiterlaufen

Das fordert der Lindenberger Bürgermeister in einem Antrag an den Kreistag. Behandelt werden soll er Mitte Dezember. Gleichzeitig ist eine Kundgebung geplant.

01.12.2023 | Stand: 19:22 Uhr

Die Notfallversorgung an der Rotkreuzklinik Lindenberg soll möglichst umfangreich und nahtlos weitergehen. Dafür soll der Landkreis auch Mittel in die Hand nehmen. Das fordert Lindenbergs Bürgermeister Eric Ballerstedt in einem Antrag an den Kreistag. Zeitnah soll die Schwesternschaft Zahlen liefern, um welche Summen es dabei geht. Die nächste Sitzung des Kreistages ist für den 14. Dezember angesetzt. An dem Tag soll es in Sachen Rotkreuzklinik auch eine Kundgebung in Lindau geben.

