Auf der Lindauer Insel eröffnet in ein paar Wochen eine Filiale von Royal Donuts. In einigen Allgäuer Städten gibt es einen regelrechten Donut-Hype.

Von Barbara Baur

03.02.2022 | Stand: 20:26 Uhr

Die Folien auf den Schaufenstern in der Zeppelinstraße 1 verraten es: Royal Donuts eröffnet einen Laden auf der Lindauer Insel. In zweieinhalb bis drei Wochen, spätestens aber in vier Wochen soll es soweit sein. Das genaue Datum der Eröffnung steht jetzt noch nicht fest.