Auf der Zamboni um die halbe Welt: Jetzt hört Rudi Epp als Eismeister auf

Rudi Epp war 25 Jahre lang in Lindenberg für die Eisaufbereitung zuständig. Jetzt hört er als Eismeister auf. Wie es nun am Eisplatz am Waldsee weitergeht.

01.04.2023 | Stand: 19:03 Uhr

Rudi Epp hat es ausgerechnet. In seiner Zeit als Eismeister ist er auf der Zamboni einmal um die halbe Welt gefahren. Insgesamt rund 20.000 Kilometer hat er in den vergangenen 25 Jahren auf dem Kunsteisplatz in Lindenberg zurückgelegt, um das Eis aufzubereiten. Das Schneeräumen ist da noch gar nicht einberechnet.

