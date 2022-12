Rückblick von A bis Z: Das hat das Westallgäu im Jahr 2022 bewegt

Millionen-Projekte, eine Schrotflinte, ein Weltmeister und Corona: 2022 war im Westalläu ein buchstäblich ereignisreiches Jahr. Unser Rückblick von A bis Z.

Menschen gehen aus Protest auf die Straße, ein Millionen-Projekt gerät ins Stocken, ein Bürgerbegehren scheitert – und ein junger Mann wird Weltmeister auf zwei Rädern. Im Jahr 2022 ist in Lindenberg, Weiler, Scheidegg und Umgebung wieder so einiges passiert. 26 Beobachtungen zu großen und kleinen Themen, die das Westallgäu bewegt haben.

A wie Alpabtrieb Der längste Alpabtrieb Bayerns ist Geschichte. Die Landwirte der Weidegenossenschaft beschließen, keinen Viehscheid mehr in Maierhöfen zu machen: immer mehr Druck durch Tierschützer (inklusive Drohbriefe) und fehlendes Personal. Ihr Vieh bringen die Älpler natürlich trotzdem ins Tal – ohne Zuschauermassen und Festzelt-Halligalli.

B wie Brasilianer Hinten verstärkt Joao Carlos Mendes Nery da Silva die Defensive, vorne erzielt Matheus Felipe de Jesus Alves Lima die Tore: Mit seinen beiden Neuzugängen aus Brasilien steht der FV Rot-Weiß Weiler an der Tabellenspitze der Fußball-Landesliga und erstmals in der Vereinsgeschichte im WFV-Pokal-Viertelfinale.

Corona im Landkreis Lindau: Das sind die Zahlen für 2022

C wie Corona Die Zahl der offiziell bestätigten Corona-Fälle steigt um mehr als das Fünffache: Anfang Januar sind es 7400, kurz vor Weihnachten rund 39.300 Gesamtfälle. Vor allem im Juli schwappt eine regelrechte Welle durch den Landkreis, die Inzidenz liegt über 1000. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie steigt um 66 auf 138. Die Zahl der Corona-Impfungen liegt aktuell bei rund 160.000.

D wie Drohung Weil ein Mann mit dem Gebrauch einer Schusswaffe droht, rückt im Januar in Grünenbach ein Großaufgebot der Polizei an, darunter auch ein Sondereinsatzkommando (SEK). Der mehrstündige Einsatz endet glimpflich: Spezialkräfte nehmen den Mann fest. Auf dem Anwesen stellt die Polizei eine Schrotflinte und ein weiteres Gewehr sicher.

E wie Entenrennen Der Hausbach wird für 3000 gelbe Quietscheentchen wieder zur Rennstrecke. Das erste Entenrennen seit vier Jahren lockt hunderte Besucher nach Weiler. Einziger Wermutstropfen: Für Vereins- und Firmenrennen ist der Wasserpegel zu niedrig. Das nächste Entenrennen steigt 2024.

F wie Förderzentrum Keine 1000 Meter Luftlinie vom alten Standort entfernt baut der Landkreis Lindau die Antonio-Huber-Schule in Lindenberg neu. Der Spatenstich zum 18-Millionen-Euro-Projekt, das neben der Realschule entsteht, erfolgt im Oktober. Der Umzug in das neue Förderzentrum ist zum Schuljahr 2024/25 geplant.

G wie Großübung Brand in einer Produktionshalle, mehrere Verletzte, Austritt von Schadstoffen: Rund 250 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Rotem Kreuz und Polizei proben im Oktober bei Liebherr in Lindenberg den Ernstfall. Die Verantwortlichen sind hinterher zufrieden: Das Zusammenspiel der Hilfsorganisationen klappt.

H wie Hammermühle Die Pläne der Gemeinde, am Ortseingang von Weiler ein interkommunales Gewerbegebiet auszuweisen, stoßen auf massiven Widerstand. Sogar einen Termin für einen Bürgerentscheid gibt es schon: 12. Februar 2023. Er ist aber hinfällig. Der Gemeinderat nimmt im November von diesem Vorhaben Abstand. Ganz vom Tisch ist Gewerbe in der Hammermühle damit aber nicht.

I wie Immobilien Der Markt Scheidegg gründet als erste Kommune im Westallgäu eine eigene Wohnungsbaugesellschaft. Als erstes Projekt ist der Bau von 40 seniorengerechten Mietwohnungen geplant. Sie sollen gegenüber vom Fußballplatz auf der Wiese neben dem Seniorenheim entstehen. Weitere Projekte für alle Bevölkerungsschichten sollen folgen. Bürgermeister Ulrich Pfanner nennt 100 Wohnungen als Hausnummer.

J wie Jubiläum Die Argenhalle wird 50 Jahre alt – und Gestratz feiert dieses Jubiläum mit einem dreitägigen Fest. Kein Wunder, schließlich ist die Halle der Mittelpunkt des Dorflebens, Treffpunkt der Generationen, Heimat vieler Vereine – und Schauplatz zahlreicher Veranstaltungen. Mehr als 2500 Heimatabende, Geburtstage, Hochzeiten oder Landjugendfeste haben dort bisher stattgefunden.

K wie Kreisbauer Beim Bauernverband (BBV) im Landkreis Lindau steht ein neuer Mann an der Spitze: Ralf Arnold (31) aus Scheidegg löst Elmar Karg als Kreisobmann ab. Der Hergatzer wird nach über zehn Jahren Amtszeit zum Ehrenkreisobmann ernannt.

Bürgermeister Markus Reichart aus Heimenkirch will die für Grünen in den Landtag

L wie Landtag Heimenkirch droht vorzeitig seinen Bürgermeister zu verlieren: Markus Reichart kandidiert für die Grünen im Stimmkreis Kempten/Oberallgäu für den bayerischen Landtag. Der 48-Jährige ist im Oktober als Direktkandidat für die Landtagswahl im Herbst 2023 nominiert worden. Seine Amtszeit in Heimenkirch dauert regulär noch bis April 2026.

M wie Mobilitätskonzept Gebühren für Parkplätze im Zentrum, eine Fahrradstraße, die am Zentrum vorbeiführt und Tempo 30: In Scheidegg tut sich was beim Verkehr. Die Gemeinde stellt im August ein Mobilitätskonzept vor und gibt damit den Startschuss für einen längerfristigen Prozess. Ganz nebenbei überholt Scheidegg seinen großen Nachbarn: In Lindenberg lässt das Mobilitätskonzept seit Monaten auf sich warten.

N wie Nahwärme Oberreute plant ein eigenes Nahwärmenetz. Beim Feuerwehrhaus/Bauhof soll eine Heizzentrale entstehen, die schon Ende 2023 kommunale Gebäude und Privathaushalte in der Ortsmitte versorgen soll. Die Gemeinde setzt dabei auf Hackschnitzel.

O wie Ordnungshüter Die Polizei im Westallgäu steht unter neuer Führung: Thomas Hüttinger aus Lindau übernimmt zum 1. Mai die Leitung der Polizeiinspektion Lindenberg, die mit 40 Beschäftigten für rund 43.000 Menschen zuständig ist. Sein Stellvertreter ist Robert Bunz aus Grünenbach.

P wie Personalsorgen Der Fachkräftemangel trifft auch die Rathäuser. Reihum wird händeringend Personal gesucht – von Angestellten für die Verwaltung bis zum Führungsposten. Die Stadt Lindenberg etwa hat monatelang keinen Bauamtsleiter. Im April gibt Jan Gebel seinen Abschied nach nicht einmal einem Jahr bekannt, ab August ist die Stelle unbesetzt. Immerhin: Ein Nachfolger ist inzwischen offenbar gefunden – wenn auch erst ab April 2023.

Q wie Quorum 112 Stimmen fehlen. Verschwindend wenig bei 9100 Wahlberechtigten – und doch scheitert in Lindenberg das Bürgerbegehren, das den Verkauf des Nadenberg-Areals an einen Investor verhindern will, trotz einer Zwei-Drittel-Mehrheit. Kein einziges Bürgerbegehren in der Geschichte der Stadt Lindenberg hat bis dato das Quorum erreicht.

R wie Räuber Kasimir Diese Tat macht nicht nur etliche junge Familien traurig und wütend: Unbekannte beschmieren im Oktober in einer Nacht-und-Nebel-Aktion den Räuber-Kasimir-Weg in Weiler. Mit Sprühfarbe hinterlassen sie auch fremdenfeindliche Parolen an den Stationen des beliebten Spielewegs. Trotz hoher Belohnung sind die Täter bis heute nicht gefasst.

S wie Spaziergänger Jeden Dienstag und einige Wochen lang gehen in Lindenberg bis zu 600 Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Die Spaziergänge sind nicht angemeldet, verlaufen aber größtenteils friedlich. Auf dem Stadtplatz organisieren sich teilweise Gegenkundgebungen mit bis zu 150 Teilnehmern. Auch in Weiler, Heimenkirch, Wangen und Isny gibt es Corona-Spaziergänge.

Pfingsten 2022: Hagelsturm trifft Hotel Tannenhof in Weiler heftig

T wie Tannenhof An Pfingsten geht ein heftiger Hagelsturm auf Weiler nieder. Dutzende Keller, Tiefgaragen und Betriebe laufen voll. Besonders hart trifft es das Hotel Tannenhof. Etwa 30 Zentimeter hoch steht das Eis in Küche, Restaurant und Lobby. Hotelchefin Cornelia Langes spricht von „apokalyptischen Szenen“. Das Hotel muss monatelang geschlossen bleiben. Kleiner Trost: Mit Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und seiner Freundin Sophia Thomalla kommt im Dezember ein bisschen Glamour ins Hotel.

U wie Ukraine Der russische Angriffskrieg vertreibt unzählige Menschen aus ihrer Heimat. Das Westallgäu zeigt sich solidarisch, mit unzähligen Spendenaktionen und Hilfsangeboten. Menschen wie Klaus Burkhard und Axel Baumann fahren mehrfach nach Osteuropa, um Hilfsgüter abzugeben und Schutzbedürftige mitzunehmen. Aktuell leben rund 2500 Geflüchtete im Landkreis Lindau. Tendenz weiter steigend.

V wie Verzögerung Das Hallenbad in Lindenberg sollte eigentlich im vierten Quartal 2022 eröffnet werden. Allerdings gibt es – wie bei fast allen Großprojekten in diesem Jahr – Verzögerungen auf der Baustelle. Unter anderem geht eine Firma insolvent. Die Folge: Die Stadt verschiebt die Eröffnung des 14-Millionen-Neubaus ins erste Quartal 2023. Einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Radfahrer Emil Herzog wird Junioren-Weltmeister in Australien

W wie Weltmeister Gold nach 135 Kilometern: Radfahrer Emil Herzog krönt sich bei der WM in Australien zum Junioren-Weltmeister im Straßenrennen. Überhaupt legt der 18-Jährige aus Simmerberg eine fulminante Saison hin, wird Deutscher Meister, gewinnt die Weltrangliste und wird vom BDR zum „Radsportler des Jahres“ bei den Junioren gekürt.

X wie „Satz mit X, war wohl nix.“ Warum einfach, wenn’s auch kompliziert geht. Kaum haben die Stadtwerke Lindenberg anhand der Gasumlage die neuen Energiepreise kalkuliert und an ihre 5000 Kunden verschickt, da kassiert die Ampelkoalition das umstrittene Vorhaben kurzerhand wieder ein. Dafür kommt nun der Gaspreisdeckel. Und der Energieversorger kann alles wieder neu berechnen.

Y wie Yamadori Eine Figur aus „Madame Butterfly“. Die Oper beschert den Bregenzer Festspielen absolute Traumzahlen. Alle Ausführungen sind ausverkauft, rund 165.000 Menschen besuchen die Seebühne. Die Puccini-Oper wird auch 2023 aufgeführt.

Z wie Zustellung Monatelang gibt es in fast allen Gemeinden Probleme mit der Postzustellung – sehr zum Ärger der Kunden. Briefe, Päckchen und leider häufig auch die Zeitung kommen teils deutlich verspätet, teils gar nicht an. Das Unternehmen begründet die Probleme auf Nachfrage vor allem mit krankheitsbedingten Ausfällen.