Saison steht still: Handballverband Württemberg verlängert Corona-Pause

Der Handballverband will einen Beitrag leisten, um die vierte Welle zu brechen. Für den Spielbetrieb der Jugend hat das Folgen. Und für den TSZ Lindenberg?

Der Handballverband Württemberg hat die Corona-Zwangspause verlängert. In diesem Kalenderjahr werden definitiv keine Ligaspiele mehr stattfinden. Der Verband hat beschlossen, den kompletten Spielbetrieb auf Verbands- und Bezirksebene aufgrund der angespannten Corona-Lage bis zum 31. Dezember 2021 auszusetzen.

Seine Entscheidung begründet der Verbandsspielausschuss des HVW nicht zuletzt mit seiner sozialen Verantwortung in der Bekämpfung der Pandemie. „Auch wir als Handballverband möchten unseren Beitrag zur Bekämpfung der vierten Welle vor Weihnachten beitragen“, sagt Ausschussvorsitzender Michael Roll. „Es gilt, auch wenn es uns allen sehr schwer fällt, ganz aktuell ein Zeichen zu setzen und Kontakte zu vermeiden. Nur reden hilft nicht, wir müssen jetzt handeln. Umso mehr sind wir davon überzeugt, dann ab Januar wieder in den regulären Spielbetrieb einsteigen zu können.“

Auswirkungen hat diese Entscheidung vor allem auf den Nachwuchsbereich. Hier hätten vor Weihnachten eigentlich die Vorrunden abgeschlossen werden sollen, um dann ab Januar die Spielklassen nach Leistungsstärken neu einzuteilen. Das ist nicht mehr möglich. In fast allen Ligen sind die Spiele unvollständig ausgetragen worden. Um dennoch ein gerechtes Resultat zu erzielen, werden die Staffeln in der Jugend nach der Quotientenregelung gewertet.

Lockdown in Österreich beeinträchtigt Handball im Westallgäu

„Es hat sich schon vor ein, zwei Wochen abgezeichnet, dass der Spielbetrieb der Jugend unter der immer angespannteren Situation nicht mehr vollumfänglich umgesetzt werden kann. Zudem hat bereits der Lockdown in Österreich zu einer Verzerrung in den Ligen mit Beteiligung von Vereinen aus Vorarlberg geführt“, erklärt Roll und bedauert: „Gerade in der Jugend hätten wir uns eine durchweg sportliche Entscheidung für die Neueinteilung gewünscht.“

Vergleichsweise entspannt ist die Situation bei den Aktiven. Zwar sind schon etliche Spiele ausgefallen, doch weil die Staffeln seit der Spielklassenreform vergleichsweise klein sind, ist noch ausreichend Zeit, diese nachzuholen. Notfalls könnte man auch im Mai noch zusätzliche Spieltage ansetzen, teilt der Verband mit.

Und notfalls käme auch bei den Erwachsenen die Quotientenregelung zum Tragen. Dazu müssten mindestens 50 Prozent der Spiele ausgetragen werden. Die meisten Vereine haben laut HVW bereits 40 Prozent ihrer Spiele absolviert – zuletzt mit strenger 2G-Plus-Regel.

Die Damen der HSG Lindenberg/Isny haben exakt die Hälfte aller Spiele bestritten. Nach fünf von zehn Partien sind sie aktuell Vierter in der Kreisliga Bodensee. Laut Spielplan werden sie am 22. Januar das nächste Mal spielen.

Die Herren der HSG Oberstaufen/Lindenberg haben erst fünf von 14 Spieltagen hinter sich gebracht und liegen mit 35,7 Prozent somit knapp unter dem Schnitt. Die Spielgemeinschaft ist mit vier Siegen aktuell Dritter in der Kreisliga A Bodensee – und hätte das nächste Spiel am 16. Januar in Dornbirn.

Die Jugend des TSZ Lindenberg und ihre Platzierungen

weibliche A-Jugend Platz 2 von 6 in der Kreisliga Bodensee-Donau (sechs Spiele, 10:2 Punkte)

Platz 2 von 6 in der Kreisliga Bodensee-Donau (sechs Spiele, 10:2 Punkte) männliche B-Jugend Platz 3 von 6 in der Kreisliga Bodensee-Donau (sechs Spiele, 6:6 Punkte)

Platz 3 von 6 in der Kreisliga Bodensee-Donau (sechs Spiele, 6:6 Punkte) gemischte D-Jugen d Platz 4 von 5 in der Kreisliga Bodensee-Donau (sechs Spiele, 4:8 Punkte)

d Platz 4 von 5 in der Kreisliga Bodensee-Donau (sechs Spiele, 4:8 Punkte) weibliche C-Jugend Platz 2 von 5 in der Kreisliga Bodensee-Donau (vier Spiele, 6:2 Punkte)

Platz 2 von 5 in der Kreisliga Bodensee-Donau (vier Spiele, 6:2 Punkte) weibliche D-Jugend Platz 5 von 5 in der Kreisliga Bodensee-Donau (sechs Spiele, 3:9 Punkte)

Platz 5 von 5 in der Kreisliga Bodensee-Donau (sechs Spiele, 3:9 Punkte) weibliche und gemischte E-Jugend keine Ligawertung, sondern einzelne Spieltage in Turnierform

