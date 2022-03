Hat sich ein Mensch auf der Schlosssee-Insel erhängt? Polizei klärt das Rätsel auf

Große Aufregung in Salem (Bodenseekreis): Passanten melden der Polizei einen Erhängten auf der Schlosssee-Insel. Kurz darauf geben die Beamten Entwarnung.

Hat sich am Mittwochnachmittag ein Mensch am Schlosssee in Mimmenhausen bei Salem (Bodenseekreis in Baden-Württemberg) erhängt? Zumindest schien es anfangs so: Passanten glaubten, so einen Menschen auf der Insel zu sehen. Sie riefen daraufhin in voller Aufregung die Polizei. Daraufhin rückten die Beamten mit einem Großaufgebot umgehend aus. Die Beamten gelangten über den dort errichteten Parcours über das Wasser auf die Insel und schauten sich den vermeintlich erhängten Menschen genauer an.

Unbekannter hängt Schaufensterpuppe auf Schlossseeinsel auf

Wie sich herausstellte, hing dort eine lebensgroße und einem Menschen zum Verwechseln ähnelnde Schaufensterpuppe. Ein Unbekannter hatte die bekleidete Puppe offenbar auf der Insel aufgehängt. Und so konnten die Polizisten Entwarnung geben. Das alarmierte Großaufgebot an Rettungskräften inklusive Hubschrauber konnten wieder zurückfahren beziehungsweise zurückfliegen.

Polizei übergibt die Puppe an die Gemeinde Salem

Um weitere Missverständnisse zu vermeiden, stellten die Polizisten die Puppe sicher und übergaben sie der Gemeinde Salem. Wer die Puppe auf der Schlossseeinsel platziert hatte, konnte die Polizei noch nicht ermitteln.

Schwan hatte ebenfalls für Polizeieinsatz gesorgt

Erst Ende Januar hatte ein angeblich festgefrorener Schwan auf dem Schlosssee in Salem ebenfalls für einen Polizeieinsatz gesorgt. Doch auch hier erlebten die Beamten eine Überraschung.

