Warum am Wochenende zahlreiche Pferde von Immenstadt bis nach Simmerberg ziehen

Nach fünf Jahren findet am Wochenende wieder der historische Salzzug von Immenstadt nach Simmerberg statt. Auch Johannes Appelt ist mit seinen Pferden dabei.

07.07.2023 | Stand: 05:44 Uhr

Es ist Morgen auf dem Bio-Hof Appelt in Röthenbach. Landwirt Johannes Appelt holt zwei seiner Pferde auf das Feld. Er nimmt sie am Halfter und das Trio schaut in die Kamera der Reporterin. Noch ist alles entspannt – doch am Samstag steht eine Aufgabe bevor: Um halb zehn werden sich die beiden Deutschen Kaltblüter zusammen mit dem Landwirt und zwei weiteren Artgenossen auf den 25 Kilometer langen Weg von Immenstadt nach Simmerberg machen. Das ist die Strecke des historischen Salzzuges, der dieses Jahr zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder stattfindet.

