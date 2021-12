Sammelaktion in Weiler: Zweites Leben für alte Handys

Die Kolpingsfamilie Weiler sammelt ausgediente Handys und Smartphones. Sie werden wieder aufbereitet - und so wertvolle Bodenschätze gerettet.

12.12.2021 | Stand: 05:35 Uhr

Die Kolpingsfamilie Weiler beteiligt sich an der Handy-Sammelaktion der Hilfsorganisation Missio. Ab sofort stehen sowohl im Rathaus in Weiler als auch bei der Firma Neha HiFi in Bremenried (Fabrikstraße 63) Sammelboxen bereit, um die Altgeräte einschließlich Ladegeräte aufzunehmen.

In Handys sind wertvolle Bodenschätze wie Coltan und Gold enthalten

Etwa 200 Millionen Handys verstauben derzeit laut Pressemitteilung in deutschen Schubladen. Um die darin enthaltenen Bodenschätze wie Coltan und Gold zu gewinnen, mussten Millionen Tonnen Erz in vielen Regionen unter gefährlichen und unfairen Bedingungen abgebaut werden. (Lesen Sie auch: Über 5000 gebrauchte Handys für Kaufbeurer Spendenaktion)

Die ausgedienten Handys werden von einem zertifizierten Vertragspartner aufbereitet

Missio sammelt in Kooperation mit dem Kolpingwerk Deutschland seit längerer Zeit ausgediente Handys und lässt diese von einem zertifizierten Vertragspartner aufbereiten. Ein großer Teil kann so wiederverwendet werden (Second-Life), beim Rest werden die wertvollen Metalle zurückgewonnen und in der Neuproduktion genutzt. Für jedes Handy erhält Missio einen Anteil des Erlöses, der in die Arbeit der Organisation einfließt, beispielsweise in Hilfe für Menschen, die in sklavereiähnlichen Bedingungen beim Abbau der Erze arbeiten müssen. Als kleines Dankeschön bietet Missio auch ein Gewinnspiel an, wenn die bereitgestellten Tüten verwendet und mit Namen versehen werden.

