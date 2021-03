Schülerinnen fordern: Lindenberg muss 2030 klimaneutral sein

Vier Schülerinnen aus Lindenberg haben eine Petition gestartet, damit die Stadt mehr für die Umwelt und den Klimaschutz tut. Was darin steht und was sie wütend macht.

21.03.2021 | Stand: 15:57 Uhr

Die Stadt Lindenberg soll sich für einen umweltfreundlichen und bezahlbaren ÖPNV im Landkreis Lindau einsetzen. Diese Forderung steht für Louise Dietlein an oberster Stelle.

Franziska Symelka hat den Natur- und Artenschutz im Blick. „Die Stadt sollte grüner werden“, sagt sie. Der Waldsee und seine Moore seien schön und gut – aber beispielsweise rund um das Hutmuseum vermisst sie Bäume oder Blühstreifen.

Sina Engel findet, dass der Umweltschutz an den Schulen viel zu kurz kommt – und die Stadt deshalb dringend Projekte dazu anstoßen muss, um über die Folgen der Klimakrise aufzuklären.

Und Mattea Milz findet, dass die Stadt Förderprogramme anstoßen sollte, damit auch Einkommensschwache sich eine PV-Anlage leisten können. „Klimaschutz muss sozial gerecht sein“, sagt sie.

Die vier Schülerinnen sind in Sorge. In Sorge um die Welt. Und noch viel mehr: Sie haben Angst. Angst, dass ihre Kinder und Enkel später einmal auf einem irreparabel zerstörten Planeten leben müssen. Deshalb haben die 16- und 17-Jährigen mit Unterstützung einiger Fachleute eine Petition erstellt mit dem Titel „Klimaneutrales Lindenberg 2030“.

Lesen Sie auch

Globaler Klimastreik 70 Teilnehmer bei Demo von Fridays for Future in Lindenberg

Die Petition enthält einen mehrseitigen Forderungskatalog, der untergliedert ist in neun Themenbereiche: Energie, Mobilität, Ernährung, Bauen & Wohnen, Naturschutz, Wirtschaft, Kreislaufwirtschaft, Bildung und Soziale Gerechtigkeit.

Mehr Foodsharing, weniger Kies in privaten Gärten

Dazu haben sie insgesamt 67 Forderungen gestellt. Neben den eingangs genannten beispielsweise auch die Förderung von Foodsharing-Initiativen, die Reduzierung von Beton bei städtischen Neubauten, das Verbot von Kies in privaten Gärten und die Reduzierung beziehungsweise den Verzicht auf die städtische Weihnachtsbeleuchtung. Durchaus also unbequeme Dinge, die nicht jedem gefallen werden.

Den Forderungskatalog haben die Gymnasiastinnen ins Internet gestellt, um Unterstützer zu finden und Unterschriften zu sammeln. Wenn genügend Unterzeichner zusammen sind, wollen sie die Petition an Bürgermeister Eric Ballerstedt und den Stadtrat übergeben. Allein in den ersten 24 Stunden haben online mehr als 250 Leute unterschrieben. Weitere Unterzeichner wollen sie demnächst auch rund um den Wochenmarkt dazubekommen.

Carsharing in Lindenberg ist ein guter Ansatz

Der Klimaschutz ist eine globale Sache. Aber die vier Jugendlichen, die sich aus der Schule, vom Handball oder durch Fridays for Future kennen, sind überzeugt: Jeder kann und muss seinen Beitrag leisten. Hier nehmen sie ihre Heimatstadt in die Pflicht. „Klimapolitik fängt bei den Kommunen an. Man darf nicht immer nur warten, bis von oben Regeln vorgegeben werden“, sagt Sina Engel. Eigeninitiative sei gefragt. Und ja: Die Stadt habe schon gute Ansätze wie das Carsharing, aber „man muss einen Schritt weitergehen“, sagt Louise Dietlein, die mit 17 die Älteste aus dem Quartett ist, und ergänzt: „Wir stehen erst am Anfang.“

Bei der Erstellung ihres Forderungskatalogs haben die vier Unterstützung von vielen Fachleuten, Organisationen und Vereinen bekommen. Zum Beispiel vom ehemaligen Klimaschutzbeauftragten des Landkreises Lindau, Steffen Riedel. Von Lindenbergs Klimaschutzmanagerin Irene Juhre, vom Bund Naturschutz sowie vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu. Sie haben Quellen, Links und Zahlen zusammengetragen.

Landkreis Lindau soll Fotovoltaik besser nutzen

Zum Beispiel, dass der Landkreis Lindau aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung – Lindenberg ist kürzlich zum sonnenreichsten Ort Bayerns gekürt worden – die Kapazität hätte, durch Fotovoltaikanlagen das 1,3-fache seines Energiebedarfs zu decken, dies aber nur zu zehn Prozent tut.

Dass die Schülerinnen ihr Anliegen nicht als Bitte, sondern als Forderung formulieren, hat einen einfachen Grund: „Es ist dringend“, unterstreicht Louise Dietlein. Während der Corona-Krise sei der Klimawandel leider fast vollständig vom Radar der Politik verschwunden. „Es macht mich wütend, dass man das verdrängt, obwohl die Wissenschaft alle Fakten auf den Tisch gelegt hat“, sagt Sina Engel.

Sie wollen aber nicht nur mahnen, sondern selbst handeln. Und das geht eben am besten vor Ort – in ihrer Stadt. Weil sie aber kein Stimm- und Mitspracherecht im Stadtrat haben, aber dennoch gehört werden wollen, haben sie die Petition verfasst – und den Forderungskatalog bereits an die Fraktionen geschickt. Bislang noch ohne Rückmeldung.

Am 22. März tagt der Stadtrat wieder im Löwensaal. Die Schülerinnen werden als aufmerksame Zuhörerinnen da sein – wie bereits beim letzten Mal. Denn auf der Tagesordnung steht erneut ein möglicher Beitritt Lindenbergs zum Bündnis „Klimaneutrales Allgäu 2030“, den die Grünen beantragt haben. Bereits im Februar hatte das Gremium darüber diskutiert, aber keinen Beschluss gefasst.

Eine klimaneutrale Stadtverwaltung ist auch Teil des Forderungskatalogs. Und die Schülerinnen hoffen, dass dieser Schritt nicht am Geld scheitert: „Natürlich kostet das alles was. Aber es wird in 30 Jahren sehr, sehr viel mehr kosten“, sagt Louise Dietlein.

Hier geht's zur Petition "Klimaneutrales Lindenberg 2030"