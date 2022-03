Schachener Hof: schmerzhafter Abschied nach 30 Jahren

Thomas und Brigitte Kraus vom Schachener Hof in Lindau hören auf. Die beiden waren eine Institution in der kulinarischen Szene. Was den Ausschlag gegeben hat.

Von Yvonne Roither

05.03.2022 | Stand: 09:51 Uhr

Vor 30 Jahren haben sie den Schachener Hof übernommen. Aber so richtig zum Feiern ist Brigitte und Thomas Kraus nicht zumute. Denn Ende Mai hören sie auf. In den „Gourmet-Notizen“, die das Ehepaar regelmäßig an seine Stammkunden schickt, findet sich zwischen angekündigten Köstlichkeiten auch eine schwer verdauliche Nachricht: Familie Kraus hört nach 30 Jahren auf. Die Entscheidung sei ihnen nicht leicht gefallen, steht da. „Triftige Gründe und Ereignisse ließen uns aber letztendlich keine andere Wahl.“