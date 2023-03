Stellplatz für Wohnmobile in Scheidegg: Letzter Feinschliff in der Planung

Scheidegg plant seinen zweiten Stellplatz für 24 Wohnmobile. Was die Marktgemeinde dabei noch beachten muss.

29.03.2023 | Stand: 19:56 Uhr

Der im Kurgebiet bei der Sportalm geplante zweite Wohnmobilstellplatz für rund zwei Dutzend Wohnmobilisten hat eine weitere Hürde genommen. Der Gemeinderat billigte den Änderungsentwurf des dort geltenden Bebauungsplans. Mit diesem Beschluss beginnt nun die öffentliche Auslegung mit der Beteiligung von Behörden, Bürgern und Verbänden.

Der zuständige Städteplaner Peter Weigelt machte in der Gemeinderatssitzung klar, dass die Nutzung der Flächen als Wohnmobilstellplätze bereits den Vorgaben des aktuellen Bebauungsplans entsprächen.

Umweltschutz: Scheidegg pflanzt Bäume und wertet Nasswiese auf

Feinjustierungen wurden dagegen noch in umweltschutzrelevanten Bereichen vorgenommen. Zur Kurstraße hin erfolgt eine Eingrünung, auf dem Stellplatz selbst werden sieben Bäume gepflanzt, die Schatten spenden sollen. Eine vorhandene Nasswiese zum Waldbestand hin wird als Biotopfläche ausgewiesen und dementsprechend aufgewertet.

Es wird eine gemeinsame Ver- und Entsorgungsstation geben, sowie Stromanschlüsse an jedem Stellplatz. Die Zufahrt zu den Plätzen ist ebenfalls genau geregelt: die Stellflächen dürfen täglich ausschließlich zwischen 7 und 21 Uhr angefahren werden.

Erster Wohnmobilstellplatz in Scheidegg am Kurhaus

Als naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche für die Baumaßnahme wird ein Areal in der Nähe des Wasserhochbehälters im Ortsteil Lindenau hergerichtet und aufgewertet. Der erste Wohnmobilstellplatz im Gemeindegebiet wurde am Kurhaus an der Straße Richtung Ortsteil Oberstein eingerichtet. Er kann 22 Fahrzeuge aufnehmen.