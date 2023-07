Autofahrer boxt Fußgänger in Scheidegg und verletzt ihn leicht

In Scheidegg kommt es zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger. Diese eskaliert.

08.07.2023 | Stand: 12:03 Uhr

In Scheidegg hat ein Autofahrer einen Fußgänger am Freitagmittag mit beiden Fäusten ins Gesicht geschlagen. Der Fußgänger wurde laut Polizei dabei leicht verletzt. Demnach fuhr der 65-jährige Autofahrer in der Zollstraße an dem Fußgänger vorbei. Nach Meinung des Fußgängers fuhr er aber zu nah auf, weshalb der Fußgänger sich ärgerte und eine Hand hob.

Streit in Scheidegg: Autofahrer boxt Fußgänger

Daraufhin hielt der Autofahrer an, stieg aus und boxte den Fußgänger. Dieser musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

