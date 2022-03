Geldbörse von Busfahrer geklaut

Einem Busfahrer wird auf einer Fahrt nach Scheidegg die Geldbörse geklaut. Wer hat etwas gesehen?

11.03.2022 | Stand: 13:44 Uhr

In Scheidegg ist am Donnerstagmittag einem Busfahrer die Geldbörse geklaut worden.

Der Mann war auf mit dem Regionalbus auf der Strecke von Röthenbach nach Scheidegg unterwegs. Laut Angaben der Polizei klaute ein Unbekannter die Geldbörse mit den Tageseinnahmen sowie Wechselgeld in Höhe von ungefähr 250 Euro. Der Geldbeutel soll sich in einer Tasche hinter dem Fahrer befunden haben.

Zeugen, die Hinweise zur Tat zwischen 14.47 Uhr und 15.57 Uhr geben können, werden gebeten die Polizeiinspektion Lindenberg unter der Telefonnummer (08381)9201-0 zu kontaktieren.

Weitere Meldungen aus Weiler und dem Westallgäu finden Sie hier.