Scheidegg gründet eine eigene Gesellschaft für den Wohnungsbau. Als Erstes sind 40 seniorengerechte Wohnungen geplant. Weitere Projekte sollen folgen.

24.12.2021 | Stand: 18:04 Uhr

Die Gemeinde Scheidegg steigt in den Wohnungsbau ein. Dafür gründet sie eine eigene GmbH. Erstes Projekt ist der Bau von 40 seniorengerechten Wohnungen beim Altenheim St. Vinzenz. Weitere Projekte sollen in den nächsten Jahren folgen. So könnte die Zahl der Wohnungen auf 100 steigen. „Es ist ein Novum für eine Gemeinde unserer Größe“, sagt Bürgermeister Uli Pfanner. Und: „Wenn ich immer nur auf Bund und Land warte, passiert beim Wohnungsbau nichts.“