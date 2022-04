Scheidegg will ein Pavillon für Start-Ups bauen

Die Gemeinde Scheidegg baut einen Pavillon und bietet ihn Existenzgründern an. Damit will sie den Handel fördern. Was sonst noch geplant ist.

22.04.2022 | Stand: 18:05 Uhr

Der Handel hat vielerorts Probleme. Die Pandemie und die damit verbunden Einschränkungen haben sie oft noch verstärkt. Einen neuen Weg, um dem örtlichen Handel etwas Schwung zu verleihen, geht die Gemeinde Scheidegg. Sie lässt einen Holz-Pavillon im Ortszentrum errichten und vermietet ihn gegen Erstattung der Nebenkosten an Start-ups – Existenzgründer oder Unternehmen, die sich neu im Markt niederlassen wollen. „Nichts tun ist keine Perspektive“, sagt Frank Seidel, bei der Gemeinde zuständig für Wirtschaftsförderung.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.