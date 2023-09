Scheidegger Friedenspreis für einen Ex-Minister

Der diesjährige Träger der Auszeichnung stammt aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern. Wer am 3. Oktober in Scheidegg die Taube bekommt.

03.09.2023 | Stand: 13:57 Uhr

Der frühere Bundesminister Paul Krüger erhält heuer den Scheidegger Friedenspreis. Die Laudatio auf den 73-Jährigen wird Katharina Landgraf halten. Sie war 16 Jahre Bundestagsabgeordnete. Verliehen wird der Preis traditionell am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit. „Wir wollen die Erinnerung an die Wiedervereinigung hoch halten“, sagt Manfred Przybylski. Der Unternehmer und CDU-Politiker hat den Preis vor 14 Jahren gestiftet. Er wird seitdem jährlich in Scheidegg verliehen.

