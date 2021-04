Der Markt Scheidegg hat die Anlage bei den Wasserfällen erheblich erweitert. Was die Besucher erwartet und wann die Gemeinde auf eine Eröffnung hofft.

07.04.2021 | Stand: 12:17 Uhr

Scheidegg beteiligt sich mit den Wasserfällen als Satellitenstandort an der Gartenschau in Lindau. Sie war Anlass für die Sanierung und Erweiterung der Anlage. Die Gemeinde hätte aber ohnehin investieren müssen. „Wir hatten Sanierungsbedarf“, sagt Bürgermeister Uli Pfanner. Derzeit arbeitet die Verwaltung auch an einem Hygienekonzept, um auch unter den Bedingungen der Pandemie öffnen zu können.