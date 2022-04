Ein echter Schatz der Natur: Auszeichnung für die Scheidegger Wasserfälle

Die Scheidegger Wasserfälle gehören zu den "100 schönsten Geotopen in Bayern". Was die angrenzende Rohrachschlucht auszeichnet.

18.04.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die Scheidegger Wasserfälle, das Eingangstor zur gewaltigen, bis zu 200 Meter tief eingeschnittenen Rohrachschlucht, zählen zu den 100 schönsten Geotopen Bayerns. Und eines der meist besuchten Ausflugsziele im Westallgäu.

Die Auszeichnung ist verdient: Das Wasser des Rickenbachs stürzt sich hier mit viel Getöse über zwei mächtige Gesteinsstufen in die Tiefe. 22 und 18 Meter sind die beiden nahe beieinander liegenden Wasserfälle hoch, die durch den Wechsel von harten Gesteinsschichten aus Nagelfluh und weichen Gesteinsschichten aus Sandstein und Mergel entstanden sind. In Verbindung mit dem gut 170 Hektar großen Naturschutzgebiet „Rohrachschlucht“ bilden sie einen hoch dynamischen Lebensraum, der zu den großen Naturschätzen im Landkreis Lindau gehört.

Lebensraum für viele Tiere und Pflanzenarten

Der Rickenbach hat sich bei den Scheidegger Wasserfällen seit dem Ende der letzten Eiszeit tief in die in die Gesteinsschichten der Oberen Süßwassermolasse eingegraben, die hier vor 15 Millionen Jahren abgelagert wurden. Im Laufe der Zeit ist so eine Waldschlucht entstanden, die für eine große Zahl seltener Tiere und Pflanzen einen Lebensraum bietet.

Infos zu Preisen, Öffnungszeiten und Anreise finden Sie hier.

Dank der steilen Hanglagen sind viele Bereiche der Rohrachschlucht weitgehend unbeeinträchtigt – es finden sich sehr naturnahe, zum Teil fast urwaldähnliche Wälder mit ihren charakteristischen Lebensgemeinschaften. Typisch sind die artenreichen Mischwälder, die durch Rutschzonen, Quellaustritte und Felswände aus Nagelfluhbänken reich gegliedert sind. Dabei verändert der Rickenbach unablässig die ufernahen Lebensräume der Rohrachschlucht.

Zehn Kubikmeter Wasser rauschen die Wassefälle bei starkem Hochwasser hinunter

Lesen Sie auch

Saisonstart für die Scheidegger Wasserfälle Die Winterpause ist vorbei: Scheidegger Wasserfälle öffnen wieder

Wie für viele Gebirgsbäche üblich, schwankt seine Wassermenge je nach Jahreszeit und Witterung stark. Während der Schneeschmelze oder nach starken Regenfällen verwandelt sich der normalerweise lieblich vor sich hin plätschernde Bach in ein tobendes Ungetüm: Dann rauschen gewaltige Wassermassen durchs Bachbett und nehmen alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist. Bei einem starken Hochwasser können bis zu zehn Kubikmeter Wasser über die Wasserfälle in die Tiefe donnern - was 10.000 Litern oder 50 vollen Badewannen entspricht.