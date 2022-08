Schichtdienst statt Boxring – Collin Biesenberger denkt früh ans Karriereende

Der Lindenberger Collin Biesenberger wollte die große Boxwelt zu erobern. Er wurde Vizemeister und Bundesliga-Kapitän. Mit 24 denkt er nun ans Karriereende.

Von Jochen Dedeleit

06.08.2022 | Stand: 18:10 Uhr

Collin Biesenberger schlendert durch die Straßen von Berlin-Kreuzberg, einer der wohl buntesten Stadtteile der bald von vier Millionen bewohnten deutschen Hauptstadt. Vor rund vier Jahren zog es den Lindenberger nach Hamburg in die zweitgrößte Stadt Deutschlands, wo er den Hamburg Giants in der Zweiten Box-Bundesliga zur Meisterschaft verhalf. Vor Corona kürte sich der nunmehr 24-Jährige zum Deutschen Vizemeister im Superschwergewicht, mittlerweile neigt sich seine Ausbildung zum Polizeimeister in Berlin dem Ende zu. Biesenberger hat sich damit einen Traum erfüllt – für den er nun sogar seine Boxhandschuhe vielleicht ganz an den Nagel hängt.

