Mehrere Verletzte nach Schlägerei in Lindauer Gaststätte

In einer Gaststätte in Lindau hat es eine Schlägerei unter mehreren Menschen geben. Drei wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

06.09.2021 | Stand: 13:33 Uhr

Drei Menschen haben in einer Gaststätte in Lindau auf eine andere Person eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurde den Beamten am Sonntag gegen 19 Uhr der Streit gemeldet.

Wie sich herausstellte, waren drei Menschen im Alter von 40, 47 und 54 Jahren in einen lautstarken Streit geraten und hatten sich untereinander aggressiv verhalten. Die Drei sollen zuvor eine größere Menge Alkohol getrunken haben. Die Polizisten trennten die Streitenden voneinander. Sie alle hatten Verletzungen in Form von Prellungen, geplatzten Lippen und Hautabschürfungen. Der Rettungsdienst brachte die Drei ins Krankenhaus.

Angeblich wurden auch weitere Gäste bedroht

Einer der Verletzten gab laut Polizei an, dass er von vier Personen geschlagen worden sei. Ein Zeuge vor Ort sagte laut Polizei, dass zwei der Verletzten zuvor die Gäste im Lokal bedroht hatten. Welche Drohungen das waren, ist derzeit noch unklar.

Ob eine vierte Person am Streit beteiligt war, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Zeugen sollen sich bei der Polizei Lindau unter 08382/9100 melden.

