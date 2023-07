Schlägerei auf einem Basketballplatz in Lindau

Kein faires Spiel fand am Mittwoch auf einem Basketballfeld in Lindau statt. Eine Gruppe von zehn Menschen traf auf jüngere Sportler, schnell kam es zum Streit.

20.07.2023 | Stand: 14:25 Uhr

Am Mittwochabend haben vier Männer auf einem Basketballplatz in Lindau eine Schlägerei angefangen, zu der die Polizei gerufen worden ist. Wie die Polizei berichtet, flüchteten zwei Männer, als die Polizeistreife am Tatort eintraf. Die Einsatzkräfte konnten aber beide einholen und stellen.

Schlägerei an Basketballplatz in Lindau

Ein 20-Jähriger und ein 22-Jähriger trafen zuvor auf zwei jüngere Basketballspieler. Zwischen den älteren Männern und den 17 Jahre und 19 Jahre alten Sportlern kam es zum Streit. Einer der zwei älteren Männer schlug dem 19-Jährigen ins Gesicht. Der 17-Jährige versuchte zu schlichten, auch ihn schlug einer der Älteren ins Gesicht.

Aus zehn Menschen bestand die Gruppe, mit der der 20-Jährige und der 22-Jährige zum Sportplatz gekommen waren. Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet oder gefilmt haben, sich unter der Telefonnummer 08382/9100 zu melden.

