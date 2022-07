Schlägerei während Rutenfest in Ravensburg: Mehrere Verletzte

Auf dem Rutenfest in Ravensburg sind zwei Männergruppen aneinandergeraten. Dabei wurden mehrere Männer verletzt - teils schwer.

28.07.2022 | Stand: 16:18 Uhr

Während des Rutenfestes in Ravensburg haben sich mehrere Männer in einer Schlägerei gegenseitig verletzt - teils schwer. Die zwei Gruppen waren laut Polizei am späten Abend aneinander geraten, wobei ein 30-Jähriger im Gesicht verletzt wurde.

Schlägerei zwischen zwei Männergruppen auf dem Rutenfest: 29-Jähriger muss in die Klinik

Kurze Zeit später trafen die beiden Gruppen erneut aufeinander. Dem 30-Jährigen wurde dabei in das Gesicht getreten, ein 23-Jähriger erlitt eine Schnittverletzung. Ins Krankenhaus musste ein 29-Jähriger wegen seiner schweren Verletzungen. Er erlitt mehrere Brüche im Gesicht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Ravensburger Polizei unter Telefon 0751/8033333 entgegen.

