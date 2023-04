Große Kontrollaktion auf der A96 bei Lindau: Wie die Nadel im Heuhaufen

Polizei und Zoll jagen auf der Autobahn alles, was man unerlaubt über die Grenze bringen kann. Illegale Einreisen sind im Landkreis Lindau ein Dauerthema.

18.04.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Mit stoischer Ruhe sitzen die fünf jungen Männer auf der Bierbank, während Zollhund Eck mehrfach um sie herumläuft und sie beschnuppert. Es herrscht Drogenverdacht. Doch der Vierbeiner schlägt nicht an. Nach wenigen Minuten dürfen sie wieder in den grünen Fernbus steigen, der von Cannes über Genua und Mailand in Richtung München unterwegs ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.