Zeit wird knapp: Röthenbach droht ein Sommer ohne Freibad

Röthenbach sucht nach einem Kioskwirt für das Freibad. Da zu dessen Aufgaben mehr als nur Essen verkaufen gehört, droht ohne sogar eine Schließung des Bades.

07.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Ende Mai will die Gemeinde Röthenbach ihren Bürgern wieder eine Abkühlung an heißen Tagen bieten – doch nach wie vor hat sie niemanden gefunden, der den Kiosk im Freibad betreibt. Das teilte Bürgermeister Stephan Höß in dieser Woche dem Gemeinderat mit. Auf einen Aufruf sowie einen entsprechenden Artikel in der Allgäuer Zeitung habe sich bisher nur ein potenzieller Kandidat gemeldet, der habe sich aber nur an zwei Tagen in der Woche Zeit für die Beschäftigung gehabt.

Pfingsten als Termin geplant

Sollte bis zum Saisonstart niemand gefunden werden, droht nicht nur fehlende Bewirtung, sondern sogar ein geschlossenes Bad. Zu den Aufgaben des Wirts gehört neben dem Essens- und Getränkeverkauf auch die Eintrittskasse. Schüler als Aushilfen gebe es genug, „wir brauchen aber jemand, der das Freibad vormittags öffnet und das Ganze koordiniert“. Start der Badesaison ist um Pfingsten geplant, enden soll sie – je nach Witterung – Ende August.

