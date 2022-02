Schlittschuhlaufen boomt: Diesen Rekord vermeldet der Eisplatz Lindenberg

Die Saison am Eisplatz in Lindenberg läuft richtig gut. Sehr beliebt ist die Laufschule. Aber nicht nur. Wie der Förderverein sich die hohen Zahlen erklärt.

04.02.2022 | Stand: 10:07 Uhr

Schlittschuhlaufen ist beliebt wie nie zuvor. Das legen zumindest die Zahlen nahe, die der Kunsteisförderverein Lindenberg aktuell für Januar 2022 vorliegen hat. „Wir dürfen uns über einen neuen Allzeit-Besucherrekord am Eisplatz freuen“, teilt Vorsitzender Oliver Baldauf mit.

„Im Januar konnten wir etwas mehr als 8000 Besucher begrüßen – so viele wie noch in keinem Monat, seit der Förderverein den Betrieb des Eisplatzes vor 14 Jahren übernommen hat", fasst Baldauf zusammen.

Laut Baldauf gibt es in allen Bereichen deutliche Zuwächse. Insbesondere mit den Publikumsangeboten wie Laufschule (montags), Eisdisco (freitags) und öffentlichem Lauf (täglich) liege der Verein mit gut 4500 Besuchern deutlich über dem Durchschnittswert.

Eisplatz Lindenberg bietet Eisdisco und Laufschule an

Die Eisdisco habe das bisherige Spitzenergebnis aus dem Winter 2019/20 um 57 Prozent steigern können. „Bei der Laufschule liegen wir Ende Januar um etwa 16 Prozent über dem Rekordjahr“, sagt Baldauf.

Schulen nutzen Eisplatz Lindenberg für Schulsport

Der Schulsport liege schon seit Saisonbeginn über den Erwartungen. Bisher waren rund 4225 Schüler beim Schlittschuhlaufen am Waldsee auf dem Eisplatz Lindenberg. Das sei bereits ohne den Februar so viel wie sonst in einer ganzen Saison.

„Wir sind gespannt, wo wir am Ende landen werden. 25.000 Besucher scheinen möglich, wenn das Wetter mitspielt“, sagt Baldauf. Doch egal, welche Zahl am Ende steht. Eines lasse sich jetzt schon sicher sagen: „Die Kunsteisbahn war seit ihrem Bau vor 24 Jahren noch nie so beliebt.“