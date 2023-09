Schockanruf mit fünfstelliger Beute in Lindau

Ein Mann aus Lindau erhält einen Anruf, er soll einen hohen Geldbetrag zahlen. Falsche Beamte brauchen die Kaution angeblich zur Rettung seiner Tochter.

31.08.2023 | Stand: 16:51 Uhr

Am Freitag vergangener Woche haben falsche Polizisten einen Mann aus Lindau angerufen und am Ende den geforderten Geldbetrag von ihrem Opfer bekommen. Laut Polizeibericht erzählten die vermeintlichen Beamten, dass die Tochter des 68-Jährigen einen tödlichen Unfall verursacht hätte. Damit die Tochter nicht ins Gefängnis muss, sollte ihr Vater eine hohe fünfstellige Kaution zahlen.

Vater aus Lindau hört bei Schockanruf seine vermeintliche Tochter weinen

Während des Schockanrufs hörte der Vater eine weinende Frau im Hintergrund. Derart unter Druck gesetzt, übergab der 68-jährige Mann mittags einen niedrigen fünfstelligen Betrag an einen Kurier. Der Treffpunkt war in der Nähe des Amtsgerichts in Ravensburg.

So beschreibt das Opfer den Kurier: Der Geldbote war etwa 35 Jahre alt, etwa 1,70 Meter lang, hatte einen dunklen Teint und trug sehr kurze Haare. Nun ermittelt die Kripo Lindau und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, oder Angaben zu dem beschriebenen Täter machen können, sich unter 08382/910-0 zu melden.

So hoch sind die Schadenssummen durch Schockanrufe im Landkreis Lindau

2022 registrierte die Polizei im Landkreis Lindau 154 Schockanrufe. In sechs Fällen konnten die Täter 342.000 Euro erbeuten. In diesem Jahr sind bislang 27 gemeldet. Bei einem Schockanruf gelang es den Betrügern, an einen fünfstelligen Betrag zu gelangen.

