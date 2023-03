Schokolade statt Käse: Junges Paar öffnet "Schoko-Laden" in Schönau

Anna Dopfer tritt mit ihrem Mann Marius in die Fußstapfen ihres Vaters und eröffnet den "Schoko-Laden" in Schönau. Was ihre Schokolade besonders macht.

02.03.2023 | Stand: 09:54 Uhr

Zehn Jahre war der Käsereiladen in Schönau geschlossen. An diesem Samstag (4. März) öffnen sich dort wieder die Türen. Doch anstelle von Emmentaler, Bergkäse oder Limburger gibt es hier nun eine breite Palette an Schokolade. Denn Anna und Marius Dopfer eröffnen hier ihren „Schoko-Laden“. Und der hat eine besondere Hintergrundgeschichte.

