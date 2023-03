Schon ab Mittwoch: RBA meldet erneut Busausfälle im Westallgäu

Unternehmen streicht kurzfristig mehrere Linien aus dem Fahrplan. Vor allem Linien über das Argental sind betroffen.

07.03.2023 | Stand: 17:50 Uhr

Der Westallgäuer Busverkehr stockt erneut: Wie am Dienstagnachmittag Thomas Bühle, Lindauer Betriebsleiter der Regionalbus Augsburg (RBA) GmbH mitteilte, kann das Unternehmen „aufgrund von Personalmangel und Krankheit“ ab Mittwoch diverse Verbindungen nicht aufrecht erhalten.

Argental-Ortschaften erneut betroffen

Am stärksten betroffen ist demnach die Argentallinie, die zwischen Isny, Maierhöfen, Gestratz, Grünenbach, Röthenbach und Weiler pendelt. Auswirkungen gibt es aber auch auf die Kugel-Linie sowie die Eistobel-Linie. Bereits im Februar waren zahlreiche Verbindungen ausgefallen, was vor allem Eltern von Schülern vor große Herausforderungen stellte. Viele mussten Transferhilfe leisten, damit ihre Sprösslinge es pünktlich in den Unterricht schafften. Zwischenzeitlich entspannte sich die Lage aber wieder (lesen Sie mehr dazu).

Wie lange die erneuten Probleme beim Betreiber RBA bestehen bleiben, kann Bühle nicht sagen. Er beteuert aber: Das Unternehmen arbeite „mit absolutem Hochdruck daran“, rasch wieder Normalität herzustellen. Ob es eine solche vor dem Betreiberwechsel im Dezember geben wird, ist fraglich. Wie berichtet, übernehmen dann Burkhard Reisen in Lindenberg, der Regionalverkehr Alb-Bodensee mit Sitz in Friedrichshafen und die Bietergemeinschaft Süddeutsche Verkehrslinien in Laupheim den Betrieb von der RBA. Wie Bühle kürzlich erklärte, seien dadurch potenzielle Fahrer abgesprungen, was den generellen Fachkräftemangel verschärft habe.

Diese Linien fallen aus:

Argental-Linie 731 (Isny – Röthenbach – Weiler) 6.15 Uhr von Isny Stephanuswerk über Maierhöfen nach Grünenbach, 7.04 von Isny Karl-Wilhelm-Heck-Straße nach Weiler, 11.27 Uhr von Isny Kurhaus nach Grünenbach

Argental-Linie 731 (Weiler – Röthenbach – Isny, „Argental-Linie“) 11.15 Uhr von Maierhöfen Schule nach Isny, 11.56 Uhr von Grünenbach Schule nach Isny.

Kugel-Linie 732 (Isny – Lindenberg) 12.30 Uhr von Isny Kurhaus nach Lindenberg Schulzentrum.

Kugel-Linie 732 (Lindenberg – Isny) 13.20 Uhr von Lindenberg Schulzentrum nach Simmerberg.

Eistobel-Linie 733 (Isny – Oberstaufen) 13.32 Uhr von Simmerberg nach Wolfsried.