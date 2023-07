Schrille Sirene an der Bahnstrecke: Eisenbahnbundesamt prüft Baustelle

Bauarbeiten der Bahn zwischen Lindau und Weißensberg sorgen bei Anwohnern für Unmut. Bei der Stadt sind einige Beschwerden eingegangen. So äußert sich die Bahn.

19.07.2023 | Stand: 19:48 Uhr

An diesem Montagnachmittag ist der Bauzug vor Josef Würtz’ Garten in Weißensberg angekommen. „Seit zwei Stunden extreme Lautstärke“, sagt er. Doch was wirklich stört, ist nicht die Baustelle. Sie geht vorbei. Allerdings heulen im Minutentakt laute und schrille Sirenen auf – und das jeden Tag.

